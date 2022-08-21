Абу-Даби, 21 августа, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Украинский боксёр Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа, сообщают 21 августа СМИ.

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Бой-реванш состоялся на арене «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Он длился 12 раундов.

Раздельным решением судей победил Усик. Один судья отдал предпочтение Джошуа, двое других вынесли решение в пользу Усика.

Александр Усик сохранил титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Стоит отметить, первый поединок боксёров состоялся в сентябре 2021 года в Англии. Тогда единогласным решением судей бой выиграл Усик.