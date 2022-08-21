Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Энергетический кризис пророчат США аналитики в 2022 году из-за отставания в добыче и хранении газа. Об этом 20 августа сообщает Business Insider.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В публикации издания уточняется, что на внутреннем рынке произошло снижение добычи газа за неделю до 28 млн кубометров за сутки с пикового значения 2,76 млрд кубометров за сутки. При этом отмечается, что запасы газа в США ниже традиционного уровня на 10% в связи с аномально жаркой погодой, из-за которой энергия тратится на охлаждение помещений.

Покупатели в странах Европы при этом готовы заплатить за газ в семь раз больше его стоимости в США, а покупатели в Азии увеличили закупки газа, в ожидании массового спроса в европейских странах, которые ищут альтернативные источники. При этом отопительный сезон в США начнётся уже через два месяца.

В свою очередь, издание American Thinker опубликовало статью, где утверждается, что администрация действующего президента США Джозефа Байдена ведёт страну к экономической и социальной катастрофе, а сам американский лидер выглядит в этой ситуации изменником.

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