Мадрид, 21 августа, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Прибывшие в Испанию украинские беженцы вынуждены возвращаться домой из-за возникших экономических проблем. Об этом 20 августа сообщает газета L’Indépendant.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Уточняется, что в Испанию прибыли около 125 тыс. украинцев, для которых адаптация оказывается не всегда простой задачей. В частности, по данным издания, около 100 семей украинцев вынуждены возвращаться домой из-за высокой стоимости жизни и низкой заработной платы.

«Они голодают. Администрация, похоже, не обращает внимания на тяжелое положение этих семей беженцев», — поясняют активисты Фонда Падрины, который помогает более чем 1800 семьям.

Трудности с содержанием семей украинцев возникают во всех странах Европы. Так, например, глава ассоциации Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера рассказала, что сейчас найти французскую семью, которая согласилась бы разместить у себя беженцев, становится непростой задачей из-за отсутствия должной поддержки от государства и возросших расходов. Например, в Италии уже перестали быть редкостью случаи, когда беженцев выгоняют сиз мест проживания.

Издание приводит свидетельство украинского переселенца Юрия Блаженца, который в 42 года был вынужден бежать от нищеты и инфляции, с которыми столкнулся в Испании.

«Я не могу жить здесь, я работаю только для того, чтобы платить за жилье и еду», — указал мужчина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом Молдавии Майей Санду ситуацию с беженцами с территории бывшей УССР.