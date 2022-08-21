Москва, 21 августа, 2022, 03:42 — ИА Регнум. В Москве утром 21 августа будет ощущаться запах гари. К этому времени ожидается максимальная концентрация взвешенных частиц в воздухе, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Gornovosti.ru Смог в городе

Смог из-за пожаров в Рязанской области вернётся в Москву в связи с юго-восточным направлением ветра. Наиболее интенсивным запах гари станет к утру 21 августа. Москвичам рекомендуют закрыть все окна в помещениях.

Напомним, в Рязанской области бушую лесные пожары. Жители Москвы 17 августа жаловались на смог и запах гари. В Роспотребнадзоре заявили, что превышения ПДК вредных веществ атмосфере не выявили.