Красногорск, , 03:19 — REGNUM К убийству Дарьи Дугиной в Подмосковье причастны укронацисты. Такое мнение выразил в своём телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«У меня нет сомнений, что это сделали террористы УГИЛ — Украинского государства Ивано-Франковска и Львова. Целью могли быть как Даша, так и её отец — Александр Дугин», — сказал он.

Рогов акцентировал внимание на том, что девушка вела свою собственную борьбу с укрофашизмом и «его англо-саксонскими хозяевами». Она расследовала провокации агента британских спецслужб Христо Грозева, и в том числе за это попала под санкции Запада.

«Отец Даши — Александр Дугин в представлении не нуждается. Он — цель для наших врагов по умолчанию», — отметил Владимир рогов.

Напомним, в Подмосковье был взорван внедорожник. Им управляла Дарья Дугина. Она погибла. По данным ряда источников, в машин должен был находиться известный философ и политолог Александр Дугин. Он вместе с дочерью посещал фестиваль «Традиция». По чистой случайности, с мероприятия Дугин возвращался в другом автомобиле.

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