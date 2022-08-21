Красногорск, , 02:49 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью дочери известного российского философа и политолога Александра Дугина.

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«Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!», — оставил он запись в своём телеграм-канале.

Напомним, вечером 20 августа в Подмосковье на Можайском шоссе взрывался внедорожник. За рулём находилась музыкант и журналист Дарья Дугина. Она погибла.

Дугина возвращалась с фестиваля «Традиция», который проходил в усадьбе «Захарово». На мероприятии она была вместе с отцом. Эксперты считают, что именно его хотели убить. Александр Дугин должен был ехать в джипе который взорвался, но сел в другую машину.

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