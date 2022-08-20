Тирана, 21 августа, 2022, 02:22 — ИА Регнум. В Албании двое граждан России и один гражданин бывшей УССР пытались проникнуть на военный завод. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на минобороны страны.

Les Haines Флаг Албании

Министерство 20 августа проинформировало о том, что двое солдат получили ранения при попытке задержать группу людей, осуществивших попытку попасть на военный завод в центральной части Албании.

«Офицеры, охранявшие завод, среагировали незамедлительно, но в ходе их попыток остановить трёх иностранных граждан двое наших военнослужащих получили ранения», — говорится в сообщении.

Посольство России заявило, что пока не получало от властей Албании информации о задержании соотечественников, которые пытались попасть на оружейный завод в городе Грамши, информирует РИА Новости.