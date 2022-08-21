Красногорск, , 01:46 — REGNUM Объектом покушения могла стать не Дарья Дугина, а её отец — философ и политолог Александр Дугин. Об этом в своём телеграм-канале заявил музыкант Пётр Лундстрем.

«Если вы спросите, что такое «переход красной линии», отвечу. Это — индивидуальный террор. Желание убийства Александра Дугина, что в итоге привело к гибели его дочери Дарьи», — сказал он и выразил соболезнование по поводу гибели Дарьи Дугиной.

Добавим, Дарья Дугина занималась журналистикой, философией и политологией. Включена в санкционные списки Великобритании.

Напомним, вечером 20 августа на в Подмосковье на Можайском шоссе был взорван джип. По данным информресурсом, за рулём находилась Дарья Дугина. Она возвращалась с фестиваля «Традиция». Александр Дугин должен был ехать вместе с дочерью, но сел в итоге в другой автомобиль.