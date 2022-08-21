Киев, , 00:51 — REGNUM В Киеве осквернили памятник Александру Сергеевичу Пушкину. На станции «Университет» в метро бюст русского поэта облили красной краской, сообщают СМИ.

Бюст А.С. Пушкина в Берново Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Стоит отметить, ранее с фасада здания Института филологии Киевского национального университета им. Шевченко демонтировали мемориальную доску в честь русского писателя Михаила Булгакова. В Запорожье снесли памятник А. С. Пушкину.

На территории бывшей УССР ведётся кампания по деруссификации. В частности, запрещён ввоз из России печатных изданий и их распространение. Переименовывают улицы, сносят памятники, попадает под запрет преподавание русского языка.