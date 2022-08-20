Берлин, 20 августа 2022, 23:50 — REGNUM Глава ЦБ Германии Иоахим Нагель предупредил о необходимости поднимать ключевую ставку, так как страна столкнулась с двузначной инфляцией впервые за 70 лет. Об этом 20 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Евро. Германия
Евро. Германия

По словам Нагеля, высокая инфляция будет беспокоить страну ещё в 2023 году, а по мере углубления энергетического кризиса следующей зимой вероятна рецессия. «Россия резко сократила поставки газа, а цены на природный газ и электроэнергию выросли больше, чем ожидалось», — объяснил глава ЦБ Германии.

ИА REGNUM напоминает, что 14 июля 2022 года в Германии было принято решение о возобновлении работы угольных электростанций. Ранее эти объекты были закрыты в рамках перехода на «зеленую энергетику».

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