20 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 23:53 — REGNUM Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что киевский неонацистский режим санкционировал террористические акты с применением химических отравляющих веществ против российских военнослужащих и мирного населения, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Операция Бэтмен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

К такому выводу пришли в российском военном ведомстве после того, как солдаты Вооружённых сил России, выполнявшие задачи в рамках специальной военной операции на территории Запорожской области, попали в госпиталь с признаками сильного отравления. Медикам понадобилось не так много времени, чтобы на месте установить вещество, попавшее в организм солдат. Боевым ядом оказался ботулотоксин типа «В».

Несмотря на это, образцы были направлены на дополнительный анализ в Главный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Минобороны РФ в Санкт-Петербурге, где было получено подтверждение отравления бойцов этим веществом. В результате мы имеем первый подтверждённый случай применения киевскими боевиками запрещённого химического оружия на территории бывшей УССР.

«ВСУ нарушают Женевскую конвенцию! Эти нелюди обязаны пойти под трибунал!» — пишет Сурен Л.

Пользователи интернета пришли к выводу, что токсическую атаку со стороны киевского неонацистского режима необходимо рассматривать в качестве самого настоящего военного преступления и квалифицировать как нарушение всех известных норм и конвенций.

«Это очередное военное преступление на совести ВСУ. Нужно всё задокументировать и предоставить доказательства в Совбезе ООН, чтобы требовать ответа от международных организаций и наказать киевский неонацистский режим», — считает Татьяна П.

Войска радиационной, химической и биологической защиты Mil.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что чем дольше российские войска будут сидеть в обороне, тем больше на их голову будет сыпаться различных отравляющих веществ, не говоря уже о запрещённых видах боеприпасов, которыми уже не гнушаются пользоваться киевские боевики.

«Бить надо врага в самое сердце, а они всё по организациям жалуются. Да болт они клали на все наши запросы. Против России весь Запад войну ведёт руками [бывшей УССР]. Так чего же мы пытаемся быть пай-мальчиками? Надо уже по Банковской ударить, по центрам принятия решений!» — указывает Константин Т.

Ряд пользователей указывает на то, что Министерство обороны России уже неоднократно предупреждало общественность, что киевский неонацистский режим готовит провокации с применением токсинов и бактериологического оружия.

«А этого и следовало ожидать. Давно уже трезвонили, что ВСУ подвезли средства химзащиты. Просто так за грибами сходить что ли? Нет, конечно. Они намерены осуществить провокацию, либо химическую, либо бактериологическую», — уверен Роман И.

Часть людей полагает, что Вооружённые силы России должны пресекать военные преступления киевского неонацистского режима, но для этого необходимо подобраться прямо к вражескому горлу.

«Нацисты всё также играют не по правилам. Они уже столько преступлений совершили, что одним больше одним меньше — всё равно. Россия должна довести спецоперацию до своего логического конца, чтобы все преступники получили по заслугам», — поделился своим мнением Артём Г.

Напомним, 20 августа Министерство обороны Российской Федерации сообщило журналистам о том, что киевский неонацистский режим санкционировал террористические акты с применением химических отравляющих веществ против российских военнослужащих и мирного населения.