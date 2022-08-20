Запорожье, Украина, 20 августа, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Следственный комитет России расследует отравление российских военных в Запорожской области б. УССР. Об этом 20 августа сообщается в официальном телеграм-канале СК РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет

«Кроме того, следователи СК России зафиксируют в рамках расследования в СК России уголовных дел о преступлениях киевского режима опубликованные Минобороны России сведения об обнаружении в организме доставленных в госпиталь военнослужащих ВС РФ, выполнявших задачи в Запорожской области, отравляющего вещества», — говорится в обращении.

Также в СК РФ отметили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.