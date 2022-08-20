Москва, , 23:26 — REGNUM Сборные России и Белоруссии не примут участие в следующем сезоне Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом 20 августа пишет RT.

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Ещё в июле 2022 года глава IIHF Люк Тардиф грозил тем, что Россия пропустит все турниры, если ситуация между РФ и бывшей УССР «не изменится в ближайшее время».

Ранее первый вице-президент IIHF Петер Бржиза заявил, что возможность того, что сборная России по хоккею после возобновления её участия в международных соревнованиях будет переведена в первый дивизион, обесценит чемпионат мира по этому виду спорта.

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