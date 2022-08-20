Донецк, 20 августа, 2022, 23:25 — ИА Регнум. В результате обстрела боевиками киевского режима города Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб мужчина. Об этом 20 августа сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

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«Боевики (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по ул. Буслаева, в своей квартире погиб мужчина 1950 года рождения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.