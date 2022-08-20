Вашингтон, 20 августа, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Космической корабль Cargo Dragon 2 американской компании SpaceX успешно совершил приводнение неподалеку от побережья Флориды (США). Об этом 20 августа сообщается на странице SpaceX в Twitter.

NASA.Dmitri Gerondidakis Dragon V2

Представители компании пишут, что корабль доставил на Землю порядка 1,8 тонн грузов. В том числе, и результаты экспериментов, проведённых в условиях невесомости.

Напомним, что Cargo Dragon прибыл на МКС 16 июля 2022 года. Он доставил на станкцию порядка трёх тонн разных грузов.