Пятигорск, Ставропольский край, 20 августа, 2022, 23:09 — ИА Регнум. В субботу, 20 августа, в Пятигорске состоялась торжественная церемония открытия круглогодичного образовательного Центра Знаний «Машук», который станет опорным центром Российского общества «Знание». Это площадка сосредоточения новых возможностей для профессионального обучения и личностного развития учителей, лекторов, просветителей и всех тех, кто хочет делиться своими знаниями с подрастающими поколениями.

Пресс-служба Общества «Знание» Сергей Кириенко на открытии Центра Знание в Пятигорске

Центр Знаний «Машук» является одной из трех крупнейших круглогодичных образовательных площадок России наряду с действующей в Московской области Мастерской управления «Сенеж» (президентская платформа «Россия — страна возможностей») и готовящимся к открытию в 2023 г. Университетом креативных индустрий в Крыму (арт-кластер «Таврида»).

«Уже принято решение, что Машук — это такой Центр Знаний, который работает по принципу «здесь учим тех, кто учит». Он станет опорным центром Российского общества «Знание», которое также с прошлого года возрождено по поручению Президента России. И сегодня уже миллионы людей во всей стране, более 10 тысяч лекторов Общества «Знание», помогают людям быстрее находить свои таланты, повышать свое профессиональное мастерство. Я абсолютно уверен, что в таком быстро меняющемся мире, который мы видим вокруг себя, главная основа конкурентоспособности каждого человека и страны в целом — это способность быстро учиться, быстро адаптироваться, быстро реализовывать свои проекты и свои мечты. Все это будет происходить здесь, на Машуке», — отметил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

О том, какие возможности ждут обучающихся в Центре Знаний «Машук», рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль: «Мне кажется, что перезагрузка Общества «Знание» — это в принципе про постоянные изменения. Когда нас спрашивают, в чем она заключалась, она как раз таки заключается в том, что мы никогда не можем остановиться. Это постоянные эксперименты, постоянный поиск нового, постоянное взаимодействие с теми, для кого ты строишь обучающие программы — ровно с этого мы начали. Вместе с нашими будущими учениками, вместе с просветителями, лекторами, лидерами разных конкурсов мы говорили о том, каким же будет Машук. И вот за несколько дней стратегической сессии родилось несколько десятков гениальных идей, их нам реализовывать предстоит год и более. Но уже через месяц-два мы повторим это, появятся новые, и этот процесс никогда не остановится. Потому что в обучении, построении образовательных систем никогда нельзя остановиться».

Центр Знаний «Машук» расположен в живописном месте у подножия одноименной горы в окружении гор-лакколитов Бештау и Змейка. Он включает в себя учебные и жилые корпуса, спортивные площадки, зоны для отдыха и творчества, образовательные аудитории и коворкинг-пространства.

Планируется, что Всероссийский образовательный центр «Машук» станет точкой притяжения для молодых педагогов и опытных экспертов России, площадкой для крупнейших образовательных и просветительских проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.