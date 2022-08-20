Оттава, , 23:04 — REGNUM В сельских районах южной части западной провинции Британская Колумбия (Канада) увеличилась площадь лесных пожаров. Об этом 20 августа пишет ТАСС.

Пожар Cameron Strandberg

По данным издания, на этой территории зафиксировано шесть крупных очагов возгорания. За последние дни их площадь выросла с 12,7 тыс. га до 13,1 тыс. га — площадь самого крупного возгорания больше 7 тыс. га.

Добавим, что причиной большинства лесных пожаров в Канаде стали удары молний на фоне сухой и жаркой погоды. О пострадавших и погибших не сообщается.

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