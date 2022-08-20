Донецк, , 23:03 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: ««Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:16 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима обстреляли Киевский район Донецка из БМ-21 «Град».