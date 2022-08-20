Пятигорск, Ставропольский край, , 23:00 — REGNUM Первое заседание Координационного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи (РДММ) состоялось в Пятигорске в Центре знаний «Машук» 20 августа.

Школьники ИА REGNUM

Участие в заседании приняли представители Федеральных органов исполнительной и законодательной властей, Администрации Президента Российской Федерации, руководители некоммерческих организаций. Среди них — Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, избранный в ходе голосования председателем Совета, и председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по молодёжной политике Артём Метелев — секретарь заседания.

«Организованное сообщество представителей новых поколений в России давно ждали. Его хотели и взрослые, которые еще помнят пионерию, и совсем юные, которые о пионерии знают немного, но имеют стремление к объединению в силу возраста и кипучей энергии», — отметил Сергей Кириенко.

Председатель Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Сергей Рязанский предложил создать региональные отделения Движения в 85 субъектах Российской Федерации, и эта инициатива была поддержана единогласно.

В качестве председателя Научно-методического совета Движения голосованием была назначена Любовь Глебова, член Совета Федерации.

Одну из инициатив для развития Движения озвучила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева : «По опыту «Большой перемены», много знаковых людей в стране, представителей крупных компаний, корпораций хотят быть сопричастными к Движению: помогать, включаться в работу, предлагать свою эко-структуру, проекты, образовательные программы. И я бы попросила поддержать инициативу о создании на базе Движения попечительского совета, в состав которого могли бы войти известные значимые люди, представители образовательных, культурных, спортивных организаций и других структур».

Среди участников заседания также были и дети. Они выступили со своими пожеланиями к организации будущего Движения и реализации его проектов. Среди инициатив детей были такие, как специальные браслеты, поездки в детские дома и приюты, поддержка экологических проектов, помощь инвалидам, создание традиций, например, посадка деревьев.

«Дети не понимают всех своих возможностей. Поэтому в каждой школе могли бы организовывать ежегодные специальные дни, на которых бы ребят информировали о существующих проектах», — предложила одна из молодых участниц заседания.

В ходе заседания путём голосования определили первых региональных координаторов Движения. Кандидатуры на эти должности предложили главы регионов России, которые также приняли участие в заседании.

По итогам заседания, руководители региональных отделений Движения были назначены в Москве, Севастополе, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля 2022 года принят Федеральный закон № 261 «О Российском движении детей и молодёжи». Федеральный закон направлен на формирование общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи, которое сможет объединить детские организации России.

На основании п. 18 Федерального закона № 261 постоянно действующим руководящим органом общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи является Координационный совет Движения, утверждаемый Наблюдательным советом Движения.