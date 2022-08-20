Прага, 20 августа, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Члены руководства обеих палат парламента Чехии, глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек, выступили против выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Об этом 20 августа пишет РИА Новости, ссылаясь на Чешское радио.

Флаг Чехии

«В целях безопасности граждан стран ЕС, в том числе граждан Чехии, выдача шенгенских виз для граждан РФ должна быть полностью прекращена», — считает Фишер. Он также добавил, что для россиян, которые нуждаются в поддержке, должно быть сохранено право обращаться в страны ЕС с просьбой о проживании и международной охране.

Ранее Португалия выступила против визовых ограничений для граждан России. «Португалия считает, что основной целью режима санкций должно быть наказание российской «военной машины», а не российского народа», — высказались в МИДе страны.