Москва, , 22:45 — REGNUM Более 57 тыс. тонн гуманитарных грузов доставлено из России на территории бывшей УССР и Донбасса со 2 марта 2022 г. Об этом 20 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

Гуманитарная помощь Минобороны.рф

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«Доставлено (на территории б. УССР и Донбасса) 57 583,6 тонны гуманитарной помощи», — сказал он.

Мизинцев добавил, что всего проведено 1 479 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки пять.

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе пленарного заседания Первого Международного антифашистского конгресса заявил, что руководство РФ приняло решение о проведении спецоперации по денацификации бывшей УССР из-за неприемлемых угроз для безопасности России, которые создал киевский режим.