Берлин, , 22:42 — REGNUM Германия планирует передать Украине 20 ракетных установок калибром 70мм на специальных автомобилях и 2 тыс. ракет. Об этом 20 августа пишет РИА Новости, ссылаясь на официальный сайт правительства ФРГ.

ФРГ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На сайте говорится, что речь идет о прямой поставке со стороны немецкой промышленности в рамках программы модернизации вооружения. Напомним, что ранее на сайте правительства ФРГ появилась отдельная страница с указанием всех поставок вооружения для б. УССР: как уже реализованных, так и запланированных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Германии обсуждает постановление, которое будет давать приоритет на железной дороге поездам, загруженным углём, нефтью и газом.