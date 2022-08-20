Донецк, 20 августа, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Боевики ВСУ заминировали подходы к школе в Новодмитровке в ДНР. Об этом 20 августа пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В Новодмитровке на территории школы (ул. Севастопольская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки, подходы к учреждению заминировали, но местное население об этом умышленно не предупреждено», — рассказал Мизинцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ разместили РСЗО в школе в Константиновке в ДНР. Из установленных РСЗО и бронетехники «систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты».