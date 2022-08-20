Москва, 20 августа 2022, 22:26 — REGNUM Более 575 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также на территории освобожденных районов бывшей УССР. Об этом 13 августа заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев на брифинге.
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«Отряды разминирования Вооруженных сил РФ, МЧС РФ, МЧС Донецкой и МЧС Луганской Народных Республик продолжают выполнять задачи… — сказал он. — Обнаружено и обезврежено 576 653 взрывоопасных предмета».
По его словам, российские саперы всего проверили 19 060,92 га территории, 1 057 зданий, четыре моста и 175,21 км дорог.
Как передавало ИА REGNUM, 20 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что в результате высокоточного удара ВКС России по позициям киевских нацистов в Харьковской области было уничтожено свыше 100 боевиков.