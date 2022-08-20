Константиновка, ДНР, 20 августа, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Боевики ВСУ разместили бронетехнику и РСЗО на территории школы в Константиновке в ДНР. Об этом 20 августа пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника Национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева.

Mil.ru Залп РСЗО

По словам Мизинцева, из установленных в школе бронетехники и РСЗО «систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты».

Ранее в результате ударов российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории б. УССР за сутки поражены семь пунктов управления ВСУ. Уничтожены были «самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Шевченко, 4 склада боеприпасов в районах н. п. Константиновка, Галицыновка, Шабельковка ДНР и Белая Криница Херсонской области, 3 склада горючего в районе Слобожанская Харьковской области, Галицыновка и Константиновка ДНР, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США в районе Краматорска».