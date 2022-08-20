Севастополь, 20 августа, 2022, 22:15 — ИА Регнум. ПВО сработала в Севастополе 20 августа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Mil.ru Залп ПВО

«В Севастополе вновь работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие», — пишет Развожаев. Он также попросил жителей города не снимать на видео процесс работы системы, и не выкладывать в интернет ролики.

ИА REGNUM напоминает, что 20 августа пост воздушной обороны Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России сбил беспилотник в Севастополе над штабом ЧФ. Аппарат упал на крышу здания и загорелся.