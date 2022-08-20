Москва, , 22:10 — REGNUM Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов бывшей УССР, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) более 39 тыс. человек. Об этом 20 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки … на территорию РФ эвакуированы 39 299 человек, в том числе 5 868 детей», — сообщил он.

По его словам, всего с начала спецоперации в Россию были эвакуированы уже 3 527 120 человек, из которых 563 223 — дети.

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима обстреляли Киевский район Донецка из БМ-21 «Град».