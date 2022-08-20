Николаев, Украина, 20 августа, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики ВСУ заняли школы № 36 и № 64 в городе Николаеве, оборудовали в них склады боеприпасов и разместили рядом бронетехнику. При этом жители близлежащих домов не были эвакуированы, передаёт слова генерала РИА Новости.

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«В Николаеве на территории школ № 36 (ул. Пограничная) и № 64 (ул. Архитектора Старова) дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника. При этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы», — говорит Мизинцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ планируют взорвать мост в Николаевской области (б. УССР) и обвинить в этом Вооруженные силы России.