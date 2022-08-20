Николаев, Бывш. УССР, , 21:58 — REGNUM Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ планируют взорвать мост в Николаевской области (б. УССР) и обвинить в этом Вооруженные силы России. Его слова 20 августа передаёт РИА Новости.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«По имеющейся достоверной информации, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено. Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в [б. УССР] и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — сказал Мизинцев.

Генерал также напомнил, что в ходе выполнения целей и задач специальной военной операции Вооруженные силы РФ не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.