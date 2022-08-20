Донецк, , 21:56 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:35 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима обстреляли Киевский район Донецка из артиллерии.