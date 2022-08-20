Крым, 20 августа, 2022, 21:52 — ИА Регнум. ПВО отработала в субботу вечером на полуострове Тарханкут в Крыму, в районе посёлка Оленевка. Об этом 20 августа в своём телеграм-канале написал советник главы Крыма Олег Крючков.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Крым. Оленевка. Два часа назад в окрестностях отработала система ПВО, и паблики [б. УССР] начали писать, что туристы покидают полуостров и вбрасывать старое видео. Это же видео я снял в Оленевке на фестивале «Экстрим-Крым» две минуты назад», — пишет Крючков.

Он также опубликовал видеоролик, на котором отчётливо виден концерт с несколькими сотнями зрителей.