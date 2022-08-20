Анкара, 20 августа, 2022, 21:45 — ИА Регнум. По четкому плану всестороннего развития Турции работает правительство страны. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил гражданам, собравшимся на площади Джумхуриййет в Манисе.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Наша цель (властей Турции) — в 2053 году обеспечить место Турции в рядах лидеров глобального управления и экономики», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии ряда объектов в северной провинции Чорум заявил, что позиции на мировом рынке вооружения и энергоресурсов укрепляет Турция.