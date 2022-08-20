20 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление представителя польского министерства обороны Войцеха Скуревича о том, что Польша надеется на гарантии Североатлантического альянса в связи с размещением в Калининградской области трёх истребителей МиГ-31, которые оснащены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Анна Царькова, , 22:09 — REGNUM Польша надеется на гарантии Североатлантического альянса в связи с размещением в Калининградской области трёх истребителей МиГ-31, которые оснащены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Соответствующее заявление, как сообщает PAP, сделал представитель польского министерства обороны Войцех Скуревич.

Распад Польши Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель польского оборонного ведомства заявил, что «действия Польши в соответствии с консультациями с союзниками и штабом НАТО будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия». Скуревич добавил, что в случае угрозы будет задействована пятая статья Устава НАТО.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Россия будет размещать на своей территории то вооружение, которое посчитает необходимым для своей обороны, а Польша и НАТО ей не указ. Были и те, кто задался вопросом, почему НАТО можно подбираться к границам России, а России «нельзя» размещать вооружение, необходимое для своей защиты.

«Они ещё будут говорить, что и где ставить России на своей земле…» — отреагировал Андрей.

«В штаны уже наделал?» — иронизирует один из участников обсуждения.

«Нужно будет, «сарматы» тоже разместим!» — с сарказмом добавил Roland.

«[Что, поляки]… без НАТО… никак не можете, только и можете гадить России…» — отметил Сергей.

«Поляков забыли спросить, сюр какой-то», — отреагировала Юлия.

«Всего лишь разместили, а уже сопли пускают», — с юмором прокомментировал Владимир.

МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Официальное интернет-представительство президента России

«Наша земля, что хотим, то и ставим», — пишет Ольга И.

«И что же они сделают?» — смеется Злата В.

«Ой! Как так? База НАТО на территории [бывшей УССР] — это нормально, а на территории РФ нужно спрашивать, что делать?» — недоумевает Didkovskaya.

«Польша нарывается, как и [киевский режим]. Спокойная жизнь надоела», — написал Klaus R.

«Поляки без большого папочки ничего не могут, чуть что — сразу прикрываться», — проиллюстрировал заявление польской стороны Hidda Vidda.

«И что, новый забор построят?» — шутит Любовь.

«А не пошли бы все… Что хотим, то и размещаем… «кинжалы», «посейдоны», «сарматы»…» — добавила Nadi.

«Так это наша территория, что хотим, то и делаем. Путин же просил не расширяться НАТО», — напомнил еще один участник обсуждения.

«Если шавка тявкает, то Россия делает всё верно! Представляю, какой визг будет, если Россия на своей территории в Калининградской области разместит ядерное оружие», — написал Алексей.

«Размещение гиперзвука в Калининградской области носит оборонительный характер и никак не угрожает НАТО в целом и Европе в частности! Это оборонительная мера в ответ на размещение истуканов аборигенами острова Пасхи. Смешно? Вот и нам смешно от заявлений о том, что расширение НАТО не угрожает России», — пишет Олег В.

«А что они могут ответить «кинжалу»?» — интересуется Андрей Л.

«Ещё один клоун!» — шутит один из комментирующих.

«Ага. Значит НАТО можно всё. А если Россия хочет защитить свою территорию — это плохо. Вот из-за этого и конфликт начался. Натовцы базы по периметру России с современным вооружением [разместили], а России только рогатками защищаться. Договорились бы с Россией и все были бы в шоколаде», — отметил Николай.

«Что, обгадились?..» — смеется Игорь С.

«То есть расширение НАТО, размещение всё новых и новых военных — это нормально, а нам на своей же территории нельзя пару самолётов туда-сюда перекинуть. Логика железная», — возмутился Олег Г.

«А не будет ответа НАТО! Зачем им умирать за Польшу, Литву, Латвию, Эстонию?..» — подытожил Sasha.