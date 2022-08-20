Анкара, 20 августа, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Власти Турции, которые ведут борьбу с террористическими организациями, защищают страну от «международных заговоров и нападений». Об этом, как передает Anadolu Ajansı, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил гражданам, собравшимся на площади Джумхуриййет в Манисе.

Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы ведем борьбу с такими террористическими организациями, как РПК и FETO, — сказал Эрдоган. — Мы защищаем нашу страну от путчистов, международных заговоров и нападений».

Напомним, власти Турции обвиняют членов FETO в организации попытки государственного переворота в стране в июле 2016 года.