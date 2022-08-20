Энергодар, Украина, 20 августа, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Военные бывшей УССР нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС. Об этом 20 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на администрацию Энергодара.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«По полученным данным, для нанесения удара использовалось западное дальнобойное вооружение, огонь велся с противоположной стороны Днепра. Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий станции», — говорится в сообщении. При этом в администрации добавили, что критические объекты станции не были повреждены.

Представитель администрации также сообщил, что сведения о пострадавших среди сотрудников предприятия уточняются. По его словам, после артиллерийского удара ВСУ открыли огонь по пригороду Энергодара.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что готовящуюся со стороны ВСУ провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить. Однако он подчеркнул, что нет сомнений, что режим Зеленского предпримет новые провокации и обстрелы Запорожской АЭС.