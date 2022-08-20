ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из артиллерии
Донецк, 20 августа, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Mil.gov.ua
Артиллерия ВСУ
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:43 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, 20 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима обстреляли Зайцево из артиллерии.