Москва, , 20:48 — REGNUM Серийное производство гиперзвуковых ракет «Циркон» начинается в России. Об этом 20 августа сообщил в интервью телеканалу «Россия-1» министр обороны России Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы (Минобороны России) начинаем серийное производство ракет «Циркон», — сказал он.

По его словам, гиперзвуковая ракета «Циркон» в России уже фактически поставлена на вооружение. Шойгу добавил, что документально это будет зафиксировано уже в текущем году.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» с перспективными образцами вооружения и военной техники.