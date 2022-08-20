Москва, , 20:42 — REGNUM Министерство иностранных дел Австрии вызвало постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова после его высказываний о б. УССР. Об этом 20 августа МИД Австрии сообщает на своей странице в Twitter.

Михаил Ульянов Сурен

«Мы выступаем за свободу слова. Однако мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД в воскресенье», — говорится в заявлении.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пытается помешать визиту делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.