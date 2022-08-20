Мариуполь, ДНР, 20 августа, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Сотрудники Министерства внутренних дел ДНР устанавливают обстоятельства взрыва, произошедшего рядом с зоопарком Мариуполя. Об этом 20 августа сообщает ведомство в своём телеграм-канале.

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«В полицию поступило сообщение о взрыве, произошедшем вблизи Мариупольского городского зоопарка. По имеющейся информации, в это время там должен был находиться с рабочим визитом глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко», — говорится в сообщении. «Предварительно установлено, что сработало самодельное взрывное устройство, содержащее поражающие элементы. На территории Республики проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления», — добавили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на мэра Мариуполя Константина Иващенко было совершено покушение. Никто не пострадал.