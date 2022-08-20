Москва, , 20:37 — REGNUM Министерство обороны РФ и другие ведомства подписали контрактов почти на 0,5 трлн рублей в рамках проведения форума «Армия-2022». Об этом 20 августа сообщает телеканал «Россия-1».

Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве Ольга Зенькович © ИА REGNUM

О подписании контрактов телеканалу рассказал лично министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, это не только контракты Минобороны, но и других ведомств.

Напомним, что форум «Армия-2022» проходит в подмосковном парке «Патриот». Посетителей мероприятия ждут более 28 тыс. экспонатов.