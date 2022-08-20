Харьков, Бывш. УССР, , 20:28 — REGNUM В ночь на 19 августа ВСУ запустили беспилотный аппарат «R-400-L» с боевым зарядом в направлении Купянска Харьковской области. Соответствующая информация была опубликована 20 августа в военно-гражданской администрации (ВГА) области.

Беспилотник

Как говорится в сообщении, ПВО России сбила беспилотник, однако одна из боевых частей осталась целой. Она попала во двор жилого дома в Купянском районе и сдетонировала, но никто не пострадал.

Соседи женщины, в дом которой попала боевая часть беспилотника, помогли разобрать завалы. По распоряжению главы ВГА области Виталия Ганчева, в ближайшее время разрушенное жилище восстановят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Западном Крыму сработала система ПВО — беспилотник сбит. «Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко … выполняют свои задачи», — рассказал глава республики Сергей Аксенов.

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