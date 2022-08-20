Донецк, 20 августа, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:45 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Зайцево (южное): выпущено два снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима обстреляли населенные пункты Горловка, Зайцево южное, Новобахмутовка, Донецк и Ясиноватая.