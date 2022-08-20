Донецк, 20 августа, 2022, 20:13 — ИА Регнум. В результате обстрела боевиками киевского режима населённого пункта Владимировка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла мирная жительница. Об этом 20 августа сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«ВФУ убили мирную жительницу во Владимировке, — говорится в сообщении. — При обстреле поселка Владимировка по улице Симоненко погибла женщина 1953 года рождения».

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима обстреляли еще пять населенных пунктов в ДНР. Речь шла о Горловке, Зайцево южное, Новобахмутовке, Донецке и Ясиноватой.