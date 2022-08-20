Донецк, , 19:49 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями ВСУ погибли шесть военнослужащих. Об этом 20 августа говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Флаг ДНР Цуканов М.В

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«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость шесть защитников ДНР погибли, еще шесть получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ остались без электричества сразу несколько поселков.