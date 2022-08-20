Нью-Дели, 20 августа, 2022, 19:47 — ИА Регнум. По меньшей мере 22 человека погибли из-за оползней и наводнений, вызванных ливнями в Химачал-Прадеш, северном штате Индии. Об этом 20 августа пишет ТАСС, ссылаясь на директора департамента по борьбе со стихийными бедствиями штата Судеша Кумара Мохту.

Оползень

По словам Мохты, среди погибших есть семья из восьми человек — также пятеро считаются без вести пропавшими. «Максимальный ущерб был зарегистрирован в округах Манди, Кангра и Чамба», — добавил директор департамента по борьбе со стихийными бедствиями Химачал-Прадеш.

Ранее в западном индийском штате Раджастхан в результате столкновения трактора с прицепом с грузовым автомобилем погибли шесть паломников. В ДТП также более 20 человек получили ранения.