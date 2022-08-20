Донецк, , 19:40 — REGNUM Представители ВСУ с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 160 снарядов и мин. Об этом 20 августа сообщает Народная милиция ДНР.

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

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«За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 160 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм миномётов, применялись неуправляемые авиационные ракеты калибра 80 мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики киевского режима обстреляли районы шести населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов получили ранения восемь мирных жителей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима выпустили по Еленовке шесть снарядов калибра 152 мм.