Горловка, ДНР, 20 августа, 2022, 19:17 — ИА Регнум. В результате обстрела города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ остались без электричества сразу несколько поселков. Об этом 20 августа сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

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«В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ повреждена линия 35 кВольт, обесточены 44 трансформаторные подстанции», — написал Приходько.

По его данным, поселки шахты 6−7, шахты им. Н. А. Изотова, Ртутный, Бессарабка остались без электроэнергии.

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима обстреляли Горловку из артиллерии.