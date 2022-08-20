Москва, 20 августа, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Французский телеканал France Info выпустил репортаж, посвящённый российским магазинам в период действия санкций со стороны западных стран. В выпуске корреспондент канала с удивлением отмечает, что полки магазинов в России буквально забиты товарами.

(сс) ccipeggy Магазин

«Зайти в супермаркет в Москве — все равно что оказаться в любом другом западном гастрономе. Полки плотно забиты», — говорится в репортаже.

Также корреспондент канала отмечает, что в российских магазинах можно без труда найти французские продукты и европейские вина.