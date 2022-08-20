Париж, 20 августа, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти требует провести расследование о съёмках развлекательного шоу с участием заключённых и охранников одной из тюрем страны. Об этом он написал 20 августа на своей странице в Twitter.

AlexVan Тюрьма

«После шокирующих кадров из тюрьмы Френ я немедленно потребовал провести расследование, чтобы прояснить все обстоятельства произошедшего. Борьба с рецидивами ведется через реинтеграцию, а не через картинг!» — пишет Дюпон-Моретти.

Отмечается, что съёмки шоу проводились с разрешения администрации тюрьмы по инициативе ассоциации Kohlantess. Она занимается организацией и проведением всевозможных конкурсов из разных популярных фильмов и шоу прямо на улицах французских городов.