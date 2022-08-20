Москва, 20 августа, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Посольство России в Вашингтоне работает с США над возобновлением инспекций ДСНВ. Об этом 20 августа пишет РИА Новости.

Asiir Посольство России в США

В посольстве заявили, что Россия и США вместе работают над устранением препятствий для возобновления инспекций в рамках СНВ. Отмечается, что часть вопросов уже удалось урегулировать.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ДСНВ не теряет ценности для США.